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Beyoğlu'nda market soygunu!

Polisler, kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı

01 Ağustos 2017 16:12

İstanbul Beyoğlu'nda bir ünlü bir market zincirinin şubesi silahlı ve maskeli 2 kişi tarafından soyuldu. Kasiyeri silah zoruyla depoya kilitleyen soyguncular, kasadan 15.300 lira alarak otomobille kayıplara karıştı. Soygun anı güvenlik kameralarına yansındı

Olay, Kaptanpaşa Mahallesi, Sinan Paşa Yumak Sokak üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Bir otomobil ile markete gelen silahlı, yüzleri maske ellerinde eldiven bulunan 2 soyguncu, görevlileri tabanca ile tehdit etti.

Silah zoruyla kasayı açtıran soyguncular kasada bulunan 15.300 lirayı alarak kendilerini bekleyen otomobille kaçtı. Market görevlilerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Görevlilerden bilgi alan polisler, kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Soygun kamerada

Market soygunu güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, markete gelen silahlı 2 soyguncunun market görevlisini silah zoruyla arka tarafta bulunan ofis bölümüne götürmesi ve paralarla dışarı çıkması görülüyor. Bir soyguncu ise market girişinde silahla nöbet tutuyor.

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