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Beyoğlu’nda lokale ses bombası atıldı!

Bir kişi bacağından hafif yaralandı

08 Şubat 2016 23:19

Beyoğlu’nda, Giresunlulara ait bir dernek lokaline kemliği belirsiz kişi ya da kişilerce ses bombası atıldı. Bacağından hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaydırıldı.

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre, Piyale Paşa Mahallesi Kuzey Sokak’ta saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Mahalle sakinlerinden edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sokak üzerinde bulunan dernek lokaline ses bombası attı.

Şahıs ya da şahıslar olay yerinden kaçtı. Lokalde bulunan bir kişi patlayan ses bombası sebebiyle bacağından yaralandı. Hafif yaralı şahıs çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Dernek lokalinin camları da kırıldı.İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Zırhlı araçlarla sokağa gelen polis, dernekte inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yanı sıra bomba uzmanı ekip de dernek lokalinde araştırma yaptı. 

Polis, ses bombasını atan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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