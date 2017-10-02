BEYOĞLU'NDA KUYUMCUDA SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİ (1)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA
Beyoğlu\'nda pompalı tüfeklerle bir kuyumcu dükkanını soymaya çalışan maskeli 3 kişiyle, işyeri sahibi arasında çatışma çıktı. Soyguncular altınları alamadan kaçmaya başladı. Soygunculardan birinin silahından çıkan kurşunla iş yeri sahibi elinden yaralandı. Polis kaçan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü:
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-Sokaktan görüntü
-Soyulmak istenen kuyumcu
-Polis ekiplerinin güvenlik önlemi
-Vatandaş ile röp.
-Kuyumcudaki fişekler
-Kırılan cam
-Genel ve detaylar