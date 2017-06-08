Beyoğlu'nda Katar'a destek eylemi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Galatasaray Meydanı'nda kendilerine "Katar Dostluk Grubu" adını veren yaklaşık 100 kişi Katar'a karşı yapılan diplomatik ablukayı basın açıklaması yaparak protesto etti.

Galatasaray Meydanı'nda dün (07.06.2017) gece saat 23.00 sıralarında toplanan, Türkiye ve Katar bayrakları taşıyan grup, Katar'ın hedef alınarak yeni senaryoların devreye sokulmak istendiğini savundu.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı protesto eyleminde Katar Dostluk Grubu adına konuşan Bekir Cantemir,fiili bir kuşatma girişimi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"5 Haziran'da Katar'da fiili bir kuşatma girişimi oldu. Katar'a yapılmaya çalışılan kumpas, yalan, iftira ile yalnızlaştırma ve kaynaklarına çökme hareketine Katar Dostluk Grubu olarak karşı olduğumuzu belirtmek istiyoruz. 'Teröre destek veriyor' gibi hiçbir dayanağı olmayan iftiralar ve hackerler marifetiyle Katar'a küresel emperyalistler bir operasyon çekiyor.

"Teröre destek veriyor iftiralarını biz Ortadoğu coğrafyasında çok duyduk. Bu yalanların ardından turuncu devrimler, askeri operasyonlar, suikastlar ve işgaller geliyor. Bundan sonraki hedef neresi olacaktır? Türkiye mi? Pakistan mı? Umman mı ? Kuveyt mi ? Başka bir ülke mi? Bizler; Katar Dostluk Grubu olarak şunu söylüyoruz: Emperyalistler; Katar'dan ellerinizi çekin. Coğrafyamızı rahat bırakın. Planlarınız deşifre oldu; herkesin bir oyunu varsa Allah'ın da bir oyunu var"

Basın açıklamasının ardından grup olaysız şekilde dağıldı.

Hakan KAYA - Ozan URAL (DHA)