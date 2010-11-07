-BEYOĞLU'NDA KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ İSTANBUL (A.A) - 07.11.2010 - Beyoğlu'nda kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 9 kişi, hastaneye kaldırıldı. Mustafa Budak (53), eşi Kiraz Budak (53), oğlu Turgay (39), gelini Birgül Budak (36), torunları Berke (9), Gizem (11) ve Deniz Budak (1.5) ile misafirleri Mehmet Adile (32) ve eşi Gülçiçek Adile (29), Piyalepaşa Mahallesi Sosyal Meskenler Sokak'taki evde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Komşularının yardımıyla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Budak ailesi mensupları ile misafirleri, tedavi altına alındı.