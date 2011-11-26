-Beyoğlu'nda kadına karşı şiddeti protesto yürüyüşü İSTANBUL (A.A) - 25.11.2011 - ''Kadın Cinayetlerini Durduracağız'' platformu üyesi bir grup, kadına karşı şiddeti protesto amacıyla Beyoğlu'nda yürüyüş düzenledi. Tünel'de toplanan göstericilere, Nur Sürer, Beren Saat ve Neslihan Acar gibi sanatçılar da destek verdi. Gruptakiler, sloganlar eşliğinde Taksim Meydanı'na kadar yürüdü. Burada grup adına yapılan açıklamada, yürüyüşün, kadın cinayetlerini durdurma kararlılığıyla her hafta tekrarlandığı belirtilerek, kadına karşı şiddet protesto edildi. Öldürülen kadınların isimleri tek tek anılarak, kadın cinayetlerinin artışının gözler önüne serildiği vurgulanan açıklamada, bu mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği aktarıldı. Açıklamada, kadın cinayetlerinin önüne geçecek bir Kadın Bakanlığının kurulması talep edildi. Protestocu grup, açıklamanın ardından dağıldı. Öte yandan, Taksim'de toplanan ''Kadın Cinayetlerine Hayır Platformu'' üyesi bir grup kadın da hemcinslerine karşı şiddetin son bulması istemiyle basın açıklaması yaptı.