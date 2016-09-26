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Beyoğlu’nda kadın cinayeti

Cinayeti, binaya kokular yayılması üzerine komşular fark etti

26 Eylül 2016 20:29

Beyoğlu'nda bir kadın bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, mahalle sakinlerinin 39 numaralı binadan kötü kokular gelmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kötü kokuların binanın 2. katında bulunan daireden geldiğini tespit etti.

Eve giren ekipler Asma Bobdıone'nin (35) cansız bedeni ile karşılaştı. Kadının vücudunun çeşitli yerlerinde 6 bıçak darbesi olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme polisleri evde bir süre incelemelerde bulundu. Gerekli incelemelerin ardından kadının cesedi daha detaylı incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis sokak içerisinde ve çevresinde güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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