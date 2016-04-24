Beyoğlu'nda İSPARK görevlisini öldüren zanlı yakalandı

Beyoğlu'nda İSPARK otoparkı görevlisi Necmettin Yanık'ın katil zanlısı Turgay K. yakalandı. Cinayet Büro Amirliği ekilpleri tarafından gözaltına alınan Turgay K. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

6 Nisan'da yaşanan olayda 13 lira otopark parası yüzünden kavga çıkmış, arabadaki Turgay K. silahını ateşleyerek otopark görevlisi Necmettin Yanık'ı katletmişti.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Beyoğlu, Asmalı Mescit Mahallesi, Meşrutiyet Caddesi üzerindeki İSPARK otoparkında 6 Nisan'da meydana gelen olayda 13 lira otopark parası yüzünden yaşanan tartışma sırasında arka koltukta oturan bir kişi "Bu kadar otopark parası mı olur" diyerek silahını ateşlemiş otopark görevlisi Necmettin Yanık hayatını kaybetmişti.

Otomobilde bulunan Yaşar Hakan Ö. ile Lütfi K. olayın ardından polise teslim olmuş ancak silahı ateşlediği iddia edilen Turgay K. araçtan inerek bindiği bir taksiyle kaçmıştı.