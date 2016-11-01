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Beyoğlu’nda hareketli dakikalar; “Arabada bomba var” deyip kaçtı!

Polis, ihbar üzerine alarma geçti

01 Kasım 2016 01:03

İstanbul Beyoğlu'nda sokak içerisinde aracından inip, "Araçta bomba var" diyerek kaçmaya başlayan kişi, polisi alarma geçirdi. Bir eve girerken yakalanan Cem Y.'nin aracında, patlayıcıya rastlanmazken araçta 1 tabanca bulundu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre olay, Fetihtepe Mahallesi Meydan Sokakta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, sokak üzerinde 34 RH 4546 plakalı aracını bırakan kişi, "Araçta bomba var" diye bağırıp kaçmaya başladı. Çevredekilerin haber vermesiyle polis alarma geçti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, araç içerisinde yaptıkları aramada herhangi bir patlayıcıya rastlamazken bir tabanca ele geçirdi.

Bir başka polis ekibi de, çevredeki vatandaşların verdiği bilgi doğrultusunda kaçan kişiyi aramaya başladı. Ekipler, Cem Y.'yi Dereiçi Sokak'ta bir eve girmeye çalışırken yakaladı. Araç çekici ile polis merkezine götürülürken Cem Y. de gözaltına alındı.

Görgü tanığı Şevket Yıldırım, "Adam diğer sürücülere yol vermedi. Arabamı kenara aldım. Baktığımda arabada silah olduğunu gördüm, hemen aracımdan indim. Burada arabandan inmiş, bir kadına 'arabada bomba var' demiş. Sonra aşağıya doğru kaçmış. Polis arkadaşlar da aldılar. Polisler, bagaja falan baktılar, bomba falan yoktu, silah var arabada sadece.' diye konuştu.

Emre Unutur ise, "Adam 'arabada bomba var' diyerek buradan kaçıp gitti. Biz de polisi aradık" dedi.

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