BEYOĞLU'NDA FECİ KAZA KAMERADA (1)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda kaza yapan araçlardan biri yol kenarındaki kişiye çarptı.

Beyoğlu Tepebaşı\'nda Unkapanı istikametine ilerleyen bir taksi, ışık ihlali yaptığı öne sürülen bir otomobile çarptı. Kontrolden çıkan taksi daha sonra kaldırımda yürüyen bir kişiye ve trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonrası yaralının yardımına çevredekiler koştu. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anının görüntüsü



