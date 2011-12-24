-Beyoğlu'nda ''Emek Sineması'' protestosu İSTANBUL (A.A) - 24.12.2011 - Sanatçılar ve sivil toplum örgütü üyelerinden oluşan bir grup, Beyoğlu'ndaki Emek Sinemasının yıkılmasıyla ilgili tartışmaları, yürüyüş ve oturma eylemiyle protesto etti. Taksim tramvay durağında toplanan protestocu grup, ''Emekle sermaye uzlaşmayacak'' yazılı pankart açarak, sloganlar eşliğinde Emek Sinemasının bulunduğu sokağın girişine geldi. Buradaki bir alışveriş merkezi önünde bir süre oturma eylemi yapan gruptan birkaç kişi, giriş kattaki camlara yumurta attı. Grup adına açıklama yapan Deniz Özgür, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın, Emek Sinemasının yıkılmayacağını söylediklerini belirterek, ''Öte yandan Demircan, 'Salonun içindeki önemli bölümler söküldü, saklanıyor. Bire bir kullanılacak' diyor. Bu yıkımın ta kendisidir'' dedi. Hukuki sürecin devam ettiği bir anda yıkım kararı çıkmamışken, sinemanın içinin sökülmeye başlandığını söyleyen Özgür, ''Söküm işlemlerinin kimler tarafından, hangi hukuki gerekçelere dayandırılarak, ne zaman gerçekleştirildiği, sökülen parçaların nerede korunduğu ve bunun denetiminin kim tarafından yapıldığının kamuoyuna açıklanmasını talep ediyoruz'' diye konuştu Özgür, Emek Sinemasının tarihi ve kültürel bir miras olarak yerinde ve olduğu gibi korunması gerektiğini ifade ederek, bu alan üzerindeki her türlü kullanım hakkının kamuya ait olduğunu savundu. Eyleme, Nurgül Yeşilçay, Nez, Rutkay Aziz, Mehmet Ali Alabora, Nur Sürer ve Menderes Samancılar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı destek verdi. Açıklamanın ardından gruptan bazı kişiler, sinema önünde sabaha kadar sürecek oturma eylemi başlattı.