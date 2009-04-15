Beyoğlu’nda dayak yiyen unutuluyor

Adı sürekli işkenceyle gündeme gelen Beyoğlu Emniyeti'ni inceleyen TBMM alt komisyonu son zamanlardaki iki mağdur ile polisleri yüzleştirdi. Polisler olayları ne görmüş ne de duymuştu.



“Hortum Süleyman’dan beri hiçbir şey değişmedi” şeklindeki şikâyet mektupları ve son günlerde meydana gelen polis kaynaklı şiddet olayları Meclis’i ikinci kez harekete geçirdi. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ‘aile boyu dayak’, ‘yanlış adam dövdüler’ şeklinde basına yansıyan olayları mercek altına aldı. Radikal gazetesinin haberine göre dayak yiyenler ile olayların olduğu gün görev yapan polisler yüzleştirildi. Ancak polisler yüzleştirildikleri kişileri tanımadıklarını söyledi. Meclis’in ön kanaati ise ‘etkin soruşturma şart’ oldu.



Komisyon bünyesinde oluşturulan Karakollar Alt Komisyonu önceki gün işkence iddialarıyla ilgili İstanbul Beyoğlu’na gitti. Zafer Üskül başkanlığındaki alt komisyon Beyoğlu Kaymakamlığı’nda geniş katılımlı toplantı yaptı.



Toplantıda, kamuoyuna ‘aile boyu dayak’ olarak yansıyan Taksim’de yardım istedikleri polislerden dayak yediklerini iddia eden Mehmet Şah Araş ve büyük oğlu ile yine kamuoyuna ‘yanlış adam dövdüler’ şeklinde yansıyan, bir polisin yaralanması olayına karışan şahsı arayan ekiplerin bir eve yaptıkları baskın sırasında sivil polisler tarafından ölesiye dövüldüğü iddia edilen Hakim Adlığ da çağrıldı. Toplantıda, olayların olduğu gün hem o bölgede hem de hastanelerde görev yapan tüm polislerler de hazır bulundu. Hem iddia sahipleri hem de polisler dinlendi.



Teşhis var ama...



Araş ailesinin dövüldüğü polis minibüsünde olay günü devriye gezen polislerin tamamı, dayağın atıldığı caddeden hiç geçmediklerini, o saatte bulundukları yerin olayın uzağında bir yer olduğunu öne sürdüler. Komisyon üyeleri ilçe emniyet müdürlüğü yetkililerine soruşturma sonuçlarını da sordu. İlçe emniyet yetkilileri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün “biz soruşturacağız” demesi üzerine kendi soruşturmalarının durduğunu, iki müfettişin konuyu incelediğini, savcılık soruşturmasının da devam ettiğini belirttiler.



Evinde uyurken yapılan baskında bir zanlıya benzetilerek dövülen Hakim Adlığ da polislerle yüzleştirildi. Polise bira şişesini fırlatan bir kişiye benzediği için öldüresiye dövülen Adlığ polisleri teşhis edemedi. Yüzüne bira şişesi fırlatılan polis toplantıda, olayla ilgisi olmadığını söyledi. Diğer polis ise şişeyle vuran kişiyi tanıdığını, dolayısıyla böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını savundu. Nöbetçi polisler ise o anda olaydan haberleri dahi olmadığını söyledi.



‘Münferit olaylar’



Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Yüksel ise münferit olayların yaşanmasının kendilerini de çok üzdüğünü, bütün polisleri de olumsuz etkilediğini söyledi.



Komisyon Başkanı Zafer Üskül, raporlarını yazmak için bazı belgelerin gelmesini bekleyeceklerini söyledi. Üskül, “Etkin bir soruşturma yapılmadığı ön kanaati bizde hâkim oldu” dedi.

