BEYOĞLU'NDA ÇIKAN YANGINDA AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ YARALANDI

Beyoğlu\'nda, 3 katlı bir binada çıkan yangında aynı aileden 3 kişi ağır şekilde yaralandı. Binanın 3\'üncü katında oturan aileden, Coşkun Can, yangından kurtulmak için binadan atlayarak yaralanırken, babası Yılmaz ile annesi Aysel Can ise dumandan etkilendi.



Yangın, Dolapdere Bülbül Mahallesi Kaskaval Sokak\'ta saat 23:30 sıralarında çıktı. İddiaya göre, 3 katlı binanın birinci katında oturan soyadı henüz belirlenemeyen Rasim adlı kişinin dairesinden dumanlar çıkmaya başladı. Rasim adlı kişi kendini dışarı atarken, alevler bir andan diğer katlara sıçradı.



Binanın 3\'üncü katında oturan aileden, Coşkun Can, alevler ve yoğun duman yüzünden dairesinden çıkamayınca, pencereden aşağı atladı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten kafa üstü yere çakılan Coşkun Can ağır şekilde yaralandı. Bu sırada sokak sakinlerinin haber vermesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle 3\'üncü katta mahsur kalan Yılmaz Can ile eşi Aysel Can\'ı dışarı çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



