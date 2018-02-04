BEYOĞLUNDA ÇATI YANGINI MAHALLEYİ SOKAĞA DÖKTÜ

Haber-Kamera Ersan SAN / İstanbul DHA

Beyoğlu\'nda bir binanın çatısında çıkan yangın, bir saatlik çalışma sonucunda itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken evin çatısında maddi hasar oluştu. Yangın, Kadı Mehmet Mahallesi Akbaba Yokuşu Sokakta saat 15.00 sıralarında 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Çatıdaki dumanları ve alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine Şişli ve Fatih\'ten itfaiye ekipleri gönderildi. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün çatıyı sardı. Mahalle sakinleri de yangın nedeniyle panik yaşayarak ,kendilerini sokağa attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken evin çatısında maddi hasar oluştu. Polis yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Binanın çatısının alevli bir şekilde yanması

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

-Meraklı vatandaşlar ve mahalle sakinlerinin sokağa çıkması

-İtfaiye araçlarından detay görüntü

-Sokaktan görüntü

-Yanan binadan görüntü

-Genel ve detaylar

