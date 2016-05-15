Beyoğlu'nda cami bahçesinde erkek cesedi bulundu

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki Kamer Hatun Camii bahçesinde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 23 yaşındaki Rezzan Özen’e ait olduğu belirlendi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Hasan Yıldırım’ın haberine göre, cami bahçesinde hareketsiz yatan bir erkek gören polis ekipleri, olay yerine sağlık ekibi çağırdı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 23 yaşındaki Rezzan Özen’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunda darp ve yara izine rastlanmayan Özen’in cesedi yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.