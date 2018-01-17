 BEYOĞLU'NDA BÖREKÇİ ÖNÜNDEKİ SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

- Güvenlik kamerasına yansıyan saldırıda 1\'i kadın 3 kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Ozan URAL- Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ/İstanbul DHA

Beyoğlu\'nda bir börekçide kahvaltı yapan kişilerin üzerine açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay saat 05.00 sıralarında Beyoğlu Irmak Caddesi\'nde bulunan bir börekçide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre börekçinin önünde kahvaltı yapan 1\'i kadın 3 kişiye yaya olarak gelen kişi yada kişiler ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olayı görenler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden yaptıktan sonra ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırdı. Saldırı sonrası polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Herhangi bir saldırı ihtimaline karşı polis ekipleri sürekli devriye gezerken, sokağa giriş çıkışı da kapattı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri sürerken, saldırı ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASINDAN SALDIRI ANI

-Olay yeri

-Yerdeki yaralılar

-Polis ekipleri

-Sağlık ekipleri

-Yaralıların ambulansla götürülmesi

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışmaları

-Yerdeki boş kovanlar

-Genel ve detaylar