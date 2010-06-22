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Beyoğlu'nda bomba paniği

Bir işyerinin önünde meydana gelen patlamada yaralanan olmadı.

22 Haziran 2010 03:00

T24 - İstanbul Okmeydanı'nda bir işyerinin önüne poşet içerisinde bırakılan ses bombasının büyük bir gürültüyle patlaması mahallede paniğe yol açtı. Patlamada yaralanan olmazken, işyerinde hasar meydana geldi.

Okmeydanı Fatih Sultan Mehmet Caddesi 27 numaradaki işyerinin önüne bir poşet içinde bırakılan ses bombası, saat 23.00 sıralarında büyük bir gürültüyle patladı. Patlama nedeniyle mahalle sakinleri panikle sokağa çıktı. Polis ve 112 Acil Servisi'ne çok sayıda ihbar telefonu açıldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis, patlamaya ses bombasının neden olduğunu belirledi. Patlamada yaralanan olmazken işyerinde küçük çapta hasar meydana geldi. Bir görgü tanığı, bombayı bırakan kişi ile gözcülük yapan arkadaşının, patlamanın ardından ara sokaklara kaçtıklarını söyledi. Polis, bombayı bırakanları yakalamak için çalışma başlattı.


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