 BEYOĞLU'NDA BİR POLİS EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - 2

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda bir polis evinde ölü bulundu.

Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi Ülker Sokaktaki bir binada oturan polis memuru Murat Esin (30) evinde ölü bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri de gelerek evde incelemelerde bulundu. Esin\'in Güven Timleri Şube Müdürlüğü\'nde görevli olduğu öğrenildi. Esin\'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ev sahibi İbrahim Karataş gazetecilerin soruları üzerine, kiracısı olan polis memurunun kalp krizinden öldüğünün söylendiğini belirterek \"Kendisine ulaşamayınca arkadaşları gelip kapıyı kırıp içeri girmişler. Ben de çok görmüyordum kendisini\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Sokaktan görüntü

-Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Cenazenin çıkışı

-Karataş ile röportaj

-Detaylar