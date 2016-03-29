Beyoğlu’nda bir kadın dövülerek öldürüldü

Beyoğlu’nda Romanya uyruklu Türkiye vatandaşı bir kadın kaldığı otel odasında dövülerek öldürüldü. Şahıs polise gidip aynı odayı paylaştığı kadını dövdüğü söyledi.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Elena Carnelia (41) adlı kadınla aynı odayı paylaşan İbrahim Timur (21) cinayet zanlısı olarak gözaltına alındı. Timur’un polis merkezindeki ifadesinde kadını dövdüğünü itiraf ettiği ancak önce kadının ona saldırdığını iddia ettiği öğrenildi.



Sabaha karşı otele odasına geldiler



Edinilen bilgiye göre olay sabaha karşı yaşandı. Timur ve Camelia, Kuloğlu Mahallesi Sadri Alışık sokakta bulunan apart otele gelip bir odaya yerleşti.



Polise teslim oldu



İbrahim Timur bir süre sonra kaldığı odadan çıkıp polise gitti ve aynı odayı paylaştığı kadını dövdüğünü söyledi. Otel odasına giden polisler kadının cansız bedeniyle karşılaştı.



Ölen kadını suçladı



Cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan İbrahim Timur’un ifadesinde kadının uykusunda ona saldırdığını, kendisinin de karşılık verdiğini iddia ettiği öğrenildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Elena Camelia’nın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ruhsatsız olduğu belirlenen otel kapatıldı.