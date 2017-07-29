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Beyoğlu’nda bina çöktü

Yıkılan binanın bitişiğinde bulunan binalar ise tedbir amaçlı boşaltıldı

29 Temmuz 2017 11:55

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Çukur Mahallesi Peşkirci Sokak’ta bulunan 2 katlı metruk bina saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Olay Beyoğlu, Çukur Mahallesi, Peşkirci Sokakta bulunan bir kısmı daha önce yıkılan 2 katlı metruk bir bina saat 07.30 sıralarında çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını güvenlik şeridi çekerek tedbir amaçlı kapatırken, itfaiye ekipleri moloz yığınlarının altında kalanın bulunup bulunmadığını belirlemek için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi. Yıkılan binanın bitişiğinde bulunan binalar ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Çökme sırasında ise binadan fırlayan moloz parçalarının çevredeki binalara hasar verdiği görüldü. (DHA)

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