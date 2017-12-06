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BEYOĞLU'NDA AVİZE İMALATHANESİNDE YANGIN

- Dumandan etkilenenler ve korkudan bayılan oldu Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA Beyoğlu'nda avize imalathanesinde yangın çıktı

06 Aralık 2017 15:17

- Dumandan etkilenenler ve korkudan bayılan oldu

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA
Beyoğlu\'nda avize imalathanesinde yangın çıktı.
Okmeydanı Kaptanpaşa Mahallesi\'nde beş katlı avize imalathanesinde saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu itfaiye ekiplerine bildiren işçiler bir yandan da yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Bölgeye ulaşan itfaiye alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Bu sırada iki kişi dumandan etkilendi, bir kadın korkudan bayıldı. Sağlık ekipleri üç kişiye ambulansta müdahale etti.  Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Görüntü Dökümü:
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-Binadan çıkan dumanlar 
-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi
-Dumandan etkilenen iki kişinin ambulansta tedavi edilmesi
-Dışarıda bekleyen işçiler
-Dumandan etkilenmemek için yüzlerini ve burunlarını kapatanlar
-Cep telefonu ile görüntü alanlar
-Genel ve detaylar

06.12.2017 - 12.06 - Haber Kodu : 171206063
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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