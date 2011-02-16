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BEYOĞLU'NDA 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI İSTANBUL (A.A)

16 Şubat 2011 01:29

-BEYOĞLU'NDA 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI İSTANBUL (A.A) - 15.02.2011 - Beyoğlu'nda izinsiz gösteri yapan gruba müdahale eden polis, biri kadın 8 kişiyi gözaltına aldı. Alınan bilgiye göre, Çukur Mahallesi'nde toplanan ve terör örgütü elebaşının yakalanışının yıl dönümünü bahane eden yüzleri kar maskeli bir grup, Hacı Hüsrev Mahallesi'ne kadar yürüyerek etrafa molotofkokteyli ve havai fişek attı.  Göstericilerin molotofkokteyli atması sonucu, bazı dükkan ve araçlarda maddi hasar oluştu.  Polis, göstericilere müdahale ederek gruptan biri kadın 8 kişiyi gözaltına alındı. Polis ekipleri, sokaklarda yaptıkları aramada, çuval içinde 24 adet molotofkokteyli, 4 adet parça tesirli ses bombası, 32 adet havai fişek ele geçirdi.

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