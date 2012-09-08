Beyoğlu'nda 8 araç kundaklandı

Gece saatlerinde Beyoğlu'na gelen yüzleri maskeli 2 kişi, 8 otomobili benzin dökerek ateşe verdi.



Beyoğlu'nda park halindeki 8 araç kundaklandı. İddiaya göre, gece saatlerinde Hacıahmet Mahallesi Kurtoğlu Caddesi'ne gelen yüzleri maskeli 2 kişi, 8 otomobili benzin dökerek ateşe verdi. PKK üyesi oldukları öne sürülen şüpheliler, kaçarak izlerini kaybettirdi.

Araçlarının yandığını gören vatandaşlar kendi imkanlarıyla duruma müdahale etti. Yanan araçlar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de bölgede inceleme yaptı.

Mahalle sakinleri, aynı yerde yaklaşık 2,5 ay önce bir gün arayla 2 ses bombasının patlaması sonucu 2 araçta maddi hasar oluştuğunu belirterek, caddenin belirli noktalarına MOBESE kamerası takılmasını talep etti.

Aracı yanan bir kişi de olayla ilk kez karşılaşmadıklarını ifade ederek, ''Ne yapılacaksa yapılsın. Kameralar takılsın. Gerekirse burada 24 saat polis beklesin. Aracımı söndürmek için ellerim yandı'' dedi.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.