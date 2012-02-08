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Beyoğlu'nda 6 araç kundaklandı İSTANBUL (A.A)

08 Şubat 2012 09:04

-Beyoğlu'nda 6 araç kundaklandı İSTANBUL (A.A) - 08.02.2012 - Beyoğlu'nda park halindeki 6 otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Tarlabaşı Kalyoncu Kulluk Mahallesi Kurdale Sokak'ta park halinde bulunan 6 otomobil, üzerlerine benzin dökülerek ateşe verildi. Araçların yandığını gören mahalle sakinlerinin durumu bildirmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçları söndürdü. Meydana gelen olayda 3 araç kullanılamaz hale gelirken diğer otomobillerde orta çapta maddi hasar meydana gelirken Bu arada Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi 37/6 Sokak'ta da park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekibi yangını söndürürken, polis olayın kundaklama olup olmadığını araştırıyor. Polis, kundaklama olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

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