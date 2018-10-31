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BEYOĞLU'NDA 5'İNCİ KATTAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda üniversite öğrencisi bir kadın, evinin 5

31 Ekim 2018 20:08

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL DHA
Beyoğlu\'nda üniversite öğrencisi bir kadın, evinin 5. katındaki balkondan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.
Olay, Yenişehir Mahallesi Sandalcı Sokakta bulunan 13 numaralı binanın 5. katında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen Berfin Atmaca (23) 5. kattaki dairelerinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. 15 metreden beton zemine düşen Atmaca, olay yerinde hayatını kaybetti. Dışarıdan gelen bir ses ile sokağa koşan vatandaşlar, Atmaca\'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Polis ekipleri, çevreye güvenlik şeridi çekti. Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Atmaca\'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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Binadan görüntü
5. Kattaki balkon
Yerdeki ceset
Ambulanstan görüntü
Olay yerindeki güvenlik şeridi
Polis ekipleri
Cesedin ambulansa alınması


 

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