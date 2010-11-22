-BEYOĞLU'NDA 3 KATLI BİR BİNA TAMAMEN YANDI İSTANBUL (A.A) - 21.11.2010 - Beyoğlu'nda çıkan yangında, 3 katlı metruk bir bina tamamen yandı. Alınan bilgiye göre, Kalyoncu Kulluk Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi Ataman Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binada bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Beyoğlu ve Şişli itfaiye ekipleri, sokakların dar olması nedeniyle söndürme çalışmaları sırasında zorluk çekti. Yangın, yan taraftaki bir binanın da çatı kısmına sıçradığı sırada itfaiye tarafından söndürüldü. Tamamen yanan metruk binada zaman zaman evsiz kişilerin kaldığı belirtilirken, polis, soğutma çalışmaları süren yangının çıkış nedeninin araştırıldığını kaydetti.