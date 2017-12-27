BEYOĞLU'NDA 3 KATLI BİNADA YANGIN(2)

Haber -Kamera :Ozan URAL Akın ÇELİKTAŞ /İstanbul DHA

Beyoğlu, Şehit Muhtar Mahallesi, Doğramacı Şakir Sokak üzerindebulunan 3 katlı metruk bir bina alev alev yandı. İddialara göre; gece saat 01.20 sıralarında sokak üzerinde bulunan metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde bütün binayı sararken vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde Beyoğlu ve Şişli İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.Yangın yan binaya da sıçradı. Bu binada yaşayanlar çevredeki vatandaşlar tarafından dışarıya çıkartıldı. Müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışması yapıldı.



MAHALLE SAKİNLERİ DE İTFAİYE EKİPLERİNE YARDIM ETTİ

Bazı vatandaşlar da itfaiye erlerine hortumları taşımalarında yardım etti. Olayda yaralanan olmazken ekiplerin yangının çıkış nedeninin tespit çalışmaları sürüyor.



Görüntü dökümü:

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-Yanan bina

-İtfaiye ekipleri

-Polis ekipleri

-Yangın söndürme çalışmaları

-Mahalle sakinleri

-Vatandaşların itfaiye ekiplerine yardım etmesi

-Genel ve detaylar



