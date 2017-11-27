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BEYOĞLU'NDA 3 KATLI BİNA ALEV ALEV YANDI (1)

  Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Ertan KILIÇ - İSTANBUL DHA Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda 3 katlı boş bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu

27 Kasım 2017 11:22

 

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Ertan KILIÇ - İSTANBUL DHA
Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı\'nda 3 katlı boş bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yangın, saat 07.30 sıralarında Taksim\'e yapılan cami inşaatının hemen yanındaki 3 katlı boş bir binada çıktı. Bir anda alevlerin sardığı binadaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü. Yangında ölen yada yaralananın olmadığı öğrenildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Alev alev yanan binanın görüntüsü
-İtfaiyenin müdahalesi

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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