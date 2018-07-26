"Beyoğlu'nda 10 kişilik komisyoncu grup var, her türlü işi kotarıyorlar; kaçak yapılara çözüm buluyorlar!"

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer Beyoğlu'nda 8-10 kişiden oluşan bir simsar grubu olduğunu bunların her türlü işi "kotardığını" söyledi. Bayer, "Kaçak yapılara çözüm buluyorlar" dediği bu komisyoncu grup için "Yap diyor, sonra da yolunu gösteriyor. Sonra kanunsuz diyorlar; ‘bağış’ adı altında para istiyorlar" diye yazdı.

Beyoğlu Sütlüce'de yıkılan bina sonrası kaçak ve ruhsatsız yapılar tartışmaya açılmış imar affı üzerinden kamuoyu bu yapılara tepki göstermişti.

Bayer'in "Beyoğlu simsarları kimlerdir" başlığıyla (26 Temmuz 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Beyoğlu’ndan bir grup esnafla konuştuk.

Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile Başkan Yardımcısı İlhan Turan’ı dinledik. Demircan’ın daha önce görevden aldığı Mehmet Çevik İGDAŞ Genel Müdürü olmuş. Görüşmemiz sırasında TV’ler Sütlüce’de yıkılan binayı defalarca gösteriyordu. Çok etkilenmişler; “Beyoğlu’nda işler iyi gitmiyor” dediler. Bizim de dikkatimizi çeken Beyoğlu Belediyesi ile çalışan muamelecilere ‘simsarlar’ demeleri oldu. 8-10 kişilermiş; her türlü iş ‘kotarılıyormuş’... “Bunlarsız iş yapamazsınız” diyorlar. Taksim’deki otellerin çoğunun terasları kaçakmış, bazıları da mühürlüymüş. Dedikleri şu: “Kaçak ve usulsüzlüklerde çözümü o simsarlar buluyor. Yap diyor, sonra da yolunu gösteriyor. Sonra kanunsuz diyorlar; ‘bağış’ adı altında para istiyorlar. Ya da hakkınızda Cimer veya Bimer’e şikayet var diyorlar. Şikayetçilerin ‘simsar’ olduğunu öğreniyorsunuz sonra... Bu simsarlar kimlerin ve hangi vakıfların adlarını kullanıyorlar? Bu simsarları kimler yönlendiriyor? Böyle bir durumda kaç ruhsat iptal edildi, sorusu önemli.” Biri diyor ki: “Ana Muhalefetten bir milletvekili var; adamları vasıtasıyla bu işleri hallettiriyor.”

Yazık bu esnafa...