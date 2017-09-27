BEYOĞLU VE ŞİŞLİ'DE NARKOTİK OPERASYONU

Haber- Kamera :Ozan URAL Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Beyoğlu ve Şişli\'de 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yanı sıra çok sayıda sivil ekip de destek verdi. Vatan Caddesi\'ndeki Emniyet Müdürlüğü\'nde toplanan ekipler sabah saat 05.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Mahallesi, Tennure Sokak\'ta bir apartman dairesine ve Şişli Gülbahar Mahallesi, Karanfil Sokak\'ta bulunan başka bir adrese özel harekat desteğiyle operasyon düzenlendi. Adreslerde arama yapılırken özel harekat polislerinin de çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Görüntü dökümü:

-----------------

-Operasyona gidilmesi

-Adreslere girilmesi

-Sokakta alınan güvenlik önlemleri

-Genel ve detaylar

