Beyoğlu'ndaki park alanı İBB'den alınıp, MEB'e verildi

Beyoğlu Sütlüce'de, mülkiyeti İBB'nin olan, iki yol arasındaki 18 metre genişliğinde, 220 metre uzunluğundaki park alanı, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AKP'nin oylarıyla bedelsiz olarak 25 yıllığına MEB'e tahsis edildi. AKP'li üyeler alana okul yapılacağını belirtirken, CHP, Osmanlı döneminde Barut ve Cephane depoları olarak kullanılmış tarihi yapıların bulunduğu dar ve uzun alana okul yapılmasının mümkün olmadığını belirterek itiraz etti.

Cumhuriyet'in haberine göre, AKP'li bir grup belediye meclis üyesinin önergesi ile Meclis gündemine alınan, Temmuz ayında yapılan Meclis toplantısında gündeme gelen ve 3 gün içinde Hukuk Komisyonu'ndan çıkarılan rapor Meclis'te oylamaya sunuldu.

"MEB'in muhatabı AKP meclis grubu değil İBB'dir"

CHP'li Hukuk Komisyonu üyesi Melendiz Dalyan İzgi konuyla ilgili şunları söyledi:

"Elimizde sadece ada ve parsel numarası var. Burada İBB'nin görüşü var mı? Planı var mı, projesi var mı? Okul yapılacak deniyor. Burası okul yapılacak kadar büyük bir yer değil. Bu konuda müdürlüğe hiçbir şey sorulmadı. Bu üslup doğru değildir. MEB'in bir talebi varsa bunu İBB'den talep eder. Burada iki kurum var. Yazılı talepte bulunur, İBB'de inceler cevap verir. MEB'in muhatabı AKP Meclis grubu değil İBB'dir."

"Orada yaşayan vatandaşlarımız orada bir okul ihtiyacı var"

AKP Meclis Üyesi Faruk Gökkuş ise söz konusu alanın imar planlarında 'eğitim alanı' olarak gösterildiğini ve bölgede "eğitim kurumuna ihtiyaç olduğunu" söyledi. Gökkuş, "Orada yaşayan vatandaşlarımız orada bir okul ihtiyacı var. Vatandaşın okul ihtiyacını gidermekte AKP grubunun bir görevi. Biz hizmet yapıyoruz, vatandaşla diyaloğumuz var, bu müdürlükten gelmedi vatandaştan geldi, bakanlığın görüşünün de bu doğrultuda olduğunu bildiğimiz için gündeme CHP yönetimi tarafından getirilmediği için biz getirdik. Okul ihtiyacı acil bir ihtiyaç olduğu için karar çıktı" diye konuştu.