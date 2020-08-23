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Beyoğlu'ndaki park alanı İBB'den alınıp, MEB'e verildi

"MEB'in muhatabı AKP meclis grubu değil İBB'dir"

23 Ağustos 2020 19:53

Beyoğlu'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) mülkiyetinde bulunan, iki yol arasındaki park, AKP'nin meclis çoğunluğu ile bedelsiz olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) tahsis edildi. CHP grubu belediyeye talepte bulunulmadan, meclis çoğunluğu ile yapılan girişime tepki gösterdi.

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