Beyoğlu'ndaki gizemli kadın, 5 gündür hiçbir şey yemeden aynı duvarda oturuyor!

İstanbul Beyoğlu'nda Afrika kökenli bir kadın 5 gündür aynı duvarda oturuyor. Kimseyle konuşmayan ve yemek yemeyen kadın, yalnızca tuvalet ihtiyacı için yandaki parka gidiyor.



Beyoğlu ilçesi Ömer Hayyam Mahallesi'ndeki bir istinat duvarının üzerine 5 gün önce oturan 30'lu yaşlardaki Afrikalı bir kadın, gece gündüz kalkmadan duvar üstünde oturuyor. Yüzünde cerrahi maske bulunan kadın üzerini ve yüzünü ise berber önlüğüyle örtüyor.

Çevredekilerin verdiği yiyecekleri kabul etmeyen, kimse ile konuşmayan sadece tuvalet ihtiyacını gidermek için yakındaki parka gidip gelen kadının durumundan endişe eden çevre sakinleri, ilgililerin duruma müdahale etmesini istedi. (DHA)