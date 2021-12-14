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Beyoğlu'nda Türk bayrağını kopardığı belirtilen turist, adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan iki turistten biri serbest bırakıldı

14 Aralık 2021 11:32

İstanbul Karaköy’de  Türk bayrağını kopardığı belirtilen 2 turist gözaltına alındı. Turistlerden biri, bayrağa herhangi bir olumsuz hareketi olmadığından serbest bırakılırken E.K. ise “Devlet Egemenliği Alametlerini Aşağılama" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Beyoğlu Karaköy Yeraltı Çarşısı'nda Cuma günü asılı bulunan Türk Bayrağını koparan 3 turistten ikisi polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.L.M.A isimli kişinin, bayrağa  herhangi bir olumsuz hareketi olmadığından serbest bırakılırken, E.K. ise “Devlet Egemenliği Alametlerini Aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi. Olaya karışan üçüncü şüpheli R.C.M.'nin olayın hemen ardından yurtdışına çıktığı öğrenildi. (DHA)

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