Beyoğlu'nda trans kadına kezzaplı saldırı; gözünde görme kaybı oluştu

İstanbul Beyoğlu’nda 17 yaşındaki trans kadın, kezzaplı saldırıya uğradı, kadının bir gözünde görme kaybı oluştu.

Önceki gün Beyoğlu’ndaki evinden çıkarken “yüzü cerrahi maskeli ve kapüşonlu” Emre Bozkurt isimli saldırgan tarafından yüzüne kezzap atılan Suriyeli mülteci ve trans kadın Asya, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Asya daha sonra, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Polisin aktardığı bilgiye göre saldırgan Emre Bozkurt gözaltına alındı.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, kadına saldıran Emre Bozkurt'un Asya'nın bir süre önce ayrıldığı erkek olduğu iddia edildi.

Asya’nın hastanede çekilmiş görüntülerini sosyal medyada paylaşan arkadaşları, duyarlılık çağrısı yaptı. Cinsel kimlik ve cinsel yönelim ayrımı yapılmadan her kesin bu tür saldırılara karşı çıkması ve LGBTİ bireylere sahip çıkılması istendi. Ayrıca saldırgan Emre Bozkurt'un tutuklanması istendi.