Beyoğlu'nda doğalgaz borusu patladı; İGDAŞ gazı kesti

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında doğalgaz borusunu patladı. Gaz kaçağı İGDAŞ ekipleri tarafından kesilirken, olay nedeniyle sokakta panik yaşandı.

Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Akkiraz Sokakta saat 14.30 sıralarında İSKİ ekiplerinin sokakta çalıştığı sırada kepçe doğalgaz borusunu deldi. Borudaki delik yüzünden gaz kaçağı oluştu. Durum İGDAŞ ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, boruyu tamir ederek, gaz kaçağını kesti.

Olay nedeniyle sokakta panik yaşandı.

Dün Uşak'ta doğalgaz nedeniyle iki binada patlama meydana gelmiş. Belediye ekiplerinin çalışması sırasında patlayan doğalgaz borusu nedeniyle kentte 12 saat boyunca gaz kesilmiş, yeniden açılmasının ardından iki binada patlama meydana gelmişti. Dünkü patlamada 5 kişi yaralanmış, gaz tekrar kesilmişti. Bugün de yine Uşak'ta bir binada daha patlama meydana gelmişti.

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