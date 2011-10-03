Beyoğlu 'masa'lı bitti, 2 bin kişi işten çıkarıldı!

T24 - Beyoğlu'un da esnafların sokaktaki masaların kaldrırılaması sürecinde cirolarda yüzde 70-80'e varan düşüşler yaşandığı, 2 bine yakın kişinin işini kaybettiği konuşuluyor.





Akşam gazetesinden Şenay Büyükköşeder'in haberine göre, Beyoğlu'nda masalar kalkalı 2 ay oldu. İlk şok atlatıldı, yankıları sürüyor. Ama ilk günlerdeki gürültülü isyan, yerini sessiz bir çığlığa bıraktı. Esnafın sesini dinlemek, müşterilerin yorumlarını almak için, sokağın hareketli olduğu saatlerde Asmalimescit'in yolunu tuttuk.

Sokak boş... Dükkanların içinde de ya bir ya iki dolu masa var. 2 ay önceki kalabalıktan eser yok. Son durumu sormak için bir garsona yaklaşıyoruz. Gazeteci olduğumuzu öğrenince 'gördüğünüz gibi' diyor, uzaklaşıyor. Mekan sahiplerinin tutumu da farklı değil, 'isyan' var, ama 'sessizlik' tercih ediliyor. Neyse ki sokağın eskileri var. Onlar daha şeffaf. İlk durağımız Asmali'nin en eski ve ünlü meyhanesi Refik.



Mekanlar dışarda dönüyor



Refik Arslan, ikinci kuşak... Mesleği babadan devralmış. Asmalımescit'in her halini görmüş. 'Sizin de masalar gitmiş' diyoruz. Refik Bey anlatıyor: Ben zaten dışarıdan para kazanmıyordum, dışarısı benim vitrinimdi. Masaların kalkmasıyla işimin üçte biri gitti diyebilirim. Pek çok mekan sadece dışarıdaki masalarla dönüyordu. Normalde kabul etmeyecekleri kiraları, masalar yüzünden ödüyorlardı. Şimdi zordalar.'



2 bin kişi işten çıkarılmıştır

İşletmeci Bülent Güzelkan, Beyoğlu'nda 3 bin civarında mekan bulunduğunu, ve bu işyerlerinde 15 bin kişinin çalıştığını belirterek, 'Bu süreçte elemanlarının yüzde 80'ini çıkaran işyerleri var. SSK'sız çalışanları da düşünürsek, 2 bine yakın kişinin işten çıkarıldığını tahmin ediyorum. Bize öneriler 'Balkon formülü' olamaz... Belediye bu formülü uygularsa, buranın adı Pera iken, 'balkon pera' olur. Tarih bu trajikomik olayı yazar' dedi. Bir diğer işletmeci Uğur Bekdemir aynı aynı rakamı veriyor: Tam zamanlı değil ama günün yoğun zamanlarında 2-3 saat çalışan insanları da sayarsak 2000'e yakın kişi işten çıkarılmıştır...'



Gece hayatın Nişantaşı'na kaydı

Beyuoğlu Eğlence Yerleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Timur Özdemir ise masaların kalkmasından sonra Beyoğlu'nda 2 bine yakın kişinin işten çıkarıldığını doğrulayarak, 'Beyoğlu eğlence hayatı yavaş yavaş Nişantaşı, Bebek'e kaymaya başladı. Burada mağdur olan sadece gece kulüpleri, restoranlar değil. Beyoğlu'na gelen insan sayısının azalması kestanecisinden büfeciye kadar tüm esnafı etkiledi. Bizi en çok rahatsız eden konu ise karşımızda muhatap bulamamamız.



Burası yaşanır yer değildi

REFİK Restoran'dan sonra hemen karşısındaki bir diğer eski Asmalımescitli Uğur Bekdemir'in yanına gidiyoruz. Rakıcı Restoran'ın sahibi Bekdemir, sokaktaki masalardan şikayetçi olan Asmalı sakinlerinden başlıyor söze: '15 sene önce burası yaşanılır bir yer değildi. Polis her gece uyuşturucu operasyonları yapardı. Burası cazibe merkezi olduktan sonra insanlar burada yaşamaya başladılar. Evet Belediyenin haklı yönleri var. İşgaliye, önemli bir gelir kapısıdır. Parasını ödemeyen esnafa belediyenin bir yaptırım uygulaması lazım. Ama önce bunun duyurulması lazım. Belediye'nin iyi iletişim yapması lazım. Yerel yönetimlerin artık global düşünmesi lazım.'



Kiralar 30 bin liaraya çıkmuştı



Refik Arslan'ın verdiği bilgilere göre son yıllarda Asmalımescit'in popülaritesinin artmasıyla 20-30 bin TL kiralar konuşulmaya başlanmış. Tabii bu kiraların kabul edilmesinin nedeni dışarıdaki masalar. Arslan 'Haftasonu bir gecede Beyoğlu'na, 1 milyon insan geliyorsa, şimdi bu 200 bine düştü. Dolayısıyla cirolarda yüzde 75-80'lik kayıp var. Kepenk kapatmamak için ortak arayışına girenler var. Tabii sıkıntı yaşayan sadece restoranlar, kulüpler değil. Köşedeki büfe işim 3'te bire düştü diyor' dedi.



Tarihi çerçevemi mi bozayım



Refik Arslan'a 'balkon' meselesini sorduğumuzda ise Arslan: 'Evet bize de isterseniz balkon yapın dediler ama oraya 4 kişi oturacak diye vitrinimi kapatıp, tarihi çerçevemi, dükkanımın dokusunu mu bozayım. Bunu hiç düşünmedim bile' diye yanıt veriyor.



Twitter'da 'boş sokak'

BİR diğer işletmeci Uğur Bekdemir, sokağın turizm potansiyelinin kaybolmaya başladığının da altını çiziyor. Asmalımescit'e gelen turist sayısında ciddi bir düşüş olduğunu vurgulayan Bekdemir, sosyal medyaya da dikkat çekip, şunları söylüyor: 'Artık internet diye bir şey var. Adam geliyor, telefonuyla fotoğraf çekiyor, twitterda, facebook’ta burası boş diye herkese yayınlıyor.'







