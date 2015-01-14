Beyoğlu Hükümet Konağı'nda bıçaklı saldırı

İstanbul Beyoğlu Hükümet Konağı'nda bıçaklı saldırgan krizi yaşandı. Görevlilere korku dolu anlar yaşatan saldırgan, polisler tarafından etkisiz hale getirildi.

Zaman'da yer alan habere göre, isminin Çağatay Hız olduğu belirlenen şahıs Beyoğlu Hükümet Konağı'ndaki çalışanlara bıçakla saldırdı. Burada bekçilik yapan ve emekliliğine 6 ay kaldığı öğrenilen görevlinin de parmağını kesen saldırgan, daha sonra ise bıçağı kendisine sallayarak boynundan yaralandı. Yere düşerek kafasından da yaralanan şüpheliyi polisler etkisiz hale getirdi.

Kendini de yaraladı

İddiaya göre olay şöyle gelişti:

Nüfus cüzdanındaki fotoğrafı değiştirmek için Beyoğlu'ndaki Hükümet Konağı'na gelen şahsı görevliler uyararak, pasaport fotoğrafı yerine vesikalık bir fotoğraf getirmesini istedi. Duruma tepki gösterip sinirlenen saldırgan ise görevlilere küfrederek olay çıkardı. Konaktaki bekçinin araya girmesiyle bıçak çıkaran şüpheli, daha sonra bekçiye saldırarak bekçinin parmağını kesti. Polislere de bıçakla saldıran şüpheli son olarak kendini kesmekle tehdit etti. Boğazını kesip yaralayan Çağatay Hız isimli saldırgan, dengesini kaybederek yere düştü ve başından yaralanarak bayıldı. Polisler ise saldırganı etkisiz hale getirmek için ellerinden kelepçeledi. Olay yerine ambulans ekiplerinin gelmesiyle Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırılan saldırganın durumunun iyi olduğu öğrenildi.