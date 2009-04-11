Beyoğlu Emniyeti'ne gözaltı

Son dönemde işkence iddialarının yoğunlaştığı Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden gelen şikayetlere Meclis el koydu. Meclis İnsan Hakları Komisyonu Beyoğlu Emniyeti'ni araştıracak.



İşkence ve ölüm iddialarıyla gündeme gelen İstanbul Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü TBMM tarafından denetlenecek. Meclis İnsan Hakları Komisyonu, önümüzdeki hafta Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’nde araştırma yapacak.



İnsan Hakları Komisyonu, gözaltındayken yaşamını yitiren Festus Okey olayıyla da gündeme gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve bağlı karakolları inceleyecek. Komisyona gelen yoğun şikayetler üzerine milletvekilleri, önümüzdeki hafta Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’ne gitme kararı aldı. İddiaları yerinde inceleyecek heyete AKP’li Zafer Üskül ve Mehmet Ocaktan ile MHP’li Mehmet Ekici, DSP’li Jale Ağırbaş ve CHP’li Çetin Soysal yer alacak.



Sicili kabarık



Nijeryalı mülteci Festus Okey’in gözaltında öldüğü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün adı sık sık işkenceyle anıldı. Beyoğlu’nda transseksüelleri hortumla dövdüğü için “Hortum Süleyman” olarak anılan Başkomiser Süleyman Ulusoy da uzun süre tartışıldı. Son dönemlerde basına da yansıyan Beyoğlu karakollarında yaşanan olaylardan bazıları şöyle:



- Bekarların kaldığı eve baskın yapan polisler, evde uyuyan 37 yaşındaki Hakim Adlığ’ı dövdü. Adlığ, suç duyurusunda bulundu. Polisler “Yanlış adammış, üzgünüz” dedi.

- Tutuklama kararı çıkan bir gencin cezaevine götürüldüğü sırada ekip otosundan kaçması olayını soruşturan ekipler 5 kişiyi göz altına aldı. Bu kişiler işkence gördüklerini iddia etti.

- Cumhuriyet gazetesi muhabiri Servet Alçınkaya, kimlik soran polislerden, önce polislerin kimliğini göstermesini istediği için araçta ve karakolda dövüldü.

- Tarlabaşı’nda Mehmet Cirik, misafirlerini yolcu ederken kimlik soran polislerce gözaltına alınarak Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’nde dövüldü. Dalağı patladı ve ameliyat edildi.

- Taksim’de bacağından yaralanan 16 yaşındaki K.K, şikayetçi olmak için gittiği Taksim Polis Karakolu’nda dayak yedi.

- Taksici Engin Topal’ı döven polisler, buna tepki gösteren Ali Bakça’yı da copladı.

- Beyoğlu’nda bir kuaför, Roj TV izlediği gerekçesiyle gözaltına alınarak Beyoğlu Polis Karakolu’na götürüldü ve dayaktan dişinin kırıldığını anlattı.

- Tarlabaşı’nda transseksüel Esmeray, Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’nün önünden geçerken “Buradan geçmek yasak” diyen 2 polis tarafından dövüldü.

- NTV Muhabiri Hilmi Hacaloğlu, gözaltına alınıp götürüldüğü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde dövüldü.

- Tarlabaşı’ndaki evine giden Bora Sezik, yolda sigara istediği polisten tokat yedi. Aynı polis daha sonra Sezik’e ateş ederek öldürdü. Gözaltına alınıp Beyoğlu Karakolu’na götürülen Sezik’in arkadaşları da işkence gördüklerini söyledi. (Gazeteport)

