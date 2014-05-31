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Beyoğlu Emniyet Müdürü İstiklal’de iki çocuğu gözaltına aldı

İstanbul Beyoğlu Emniyet Müdürü Ünal Altıner, bugün Taksim'de iki çocuğu gözaltına alırken görüntülendi

31 Mayıs 2014 21:25

İstiklal Caddesi’nde Gezi Parkı eylemelrinin 1’inci yılı için Gezi Parkı’na yürümek isteyen kitleye polis izin vermedi. Bu sırada Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Ünal Altıner, küçük yaşta iki çocuğu gözaltına aldı.

CHP binası önünde toplanan gruba polis önce “Dağılın” uyarısı yaptı. Uyarıyı dinlemeyen grubu, üzerine yürüyerek uzaklaştıran polis, Galatasaray Meydanı’na kadar grubu takip etti. Tam bu sırada Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Ünal Altıner, küçük yaşta iki çocuğu yaka paça alıp götürdü. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında götürülen iki çocuk gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğü, iki çocuğun polislere sapanla bilye attığını, aynı eylemden daha önce de gözaltına alındıklarını öne sürdü.

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