Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği: Ayakta kalacak gücümüz yok; bir an önce taleplerimiz cevaplansın

Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği (BEYDER) pandemi nedeniyle yaşadıkları sorunları "Ayakta kalacak gücümüz yok. Bir an önce taleplerimiz cevaplansın, geri dönüşü olmayacak bir son yaşanmasın, yeme-içme ve eğlence sektörü daha fazla yıkım almasın ve gerçekçi çözümlerle mağduriyetimize kulak verilsin istiyoruz." şeklinde ifade ederek, taleplerini aktardı.

Aylardır Koronavirüs önlemleri gerekçesi ile eğlence mekanlarının kapatılması birçok işletmenin ve buna bağlı olarak da işletmelerdeki çalışanların eve ekmek götürememesine neden oldu. Beyoğlu'nda bulunan eğlence mekanları yaşadıkları sıkıntıları "Toz pembe vaatlerin ve sözlerin aksine; işimiz yok, aşımız yok, açtayız ve açıktayız. Ömrümüzden bir yıl gitti ama bu süreç bizden uzun yıllar telafi edilemeyecek şeyler götürdü. Göstermelik destekler bize destek olmadı. Kaşıkla verip kepçeyle alınırken, sağlığımızı etkileyecek boyutlara varan mağduriyetimiz görmezden gelindi." şeklinde özetledi.

Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği'nden (BEYDER) yapılan açıklama şöyle:

"Pandemi süreci nedeniyle, tüm dünya gibi ülkemiz de zorlu bir süreçten geçiyor. Yeme-içme ve eğlence sektöründeki kafeler, nargile kafeler, restoranlar, barlar, kulüp, diskotek ve tekel bayiiler olarak pandeminin faturasının bizlere kesilmesini kabul etmiyoruz.

Başta AB ülkeleri olmak üzere; dünya devletlerinin ne tür destekler ile vatandaşlarına, işletmelere ve çalışanlarına sahip çıktığını görüyoruz. Bu hususta hükümetten beklenen desteklerin gerçekleşmemesi sebebiyle; elimizin boş kaldığını belirterek mağduriyetimizi tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz.

12 aydır işletmelerimizin kapalı olmasından ötürü, işletmecisinden çalışanına yüz binlerce ailenin evinde matem havası var. Toz pembe vaatlerin ve sözlerin aksine; işimiz yok, aşımız yok, açtayız ve açıktayız. Ömrümüzden bir yıl gitti ama bu süreç bizden uzun yıllar telafi edilemeyecek şeyler götürdü. Göstermelik destekler bize destek olmadı. Kaşıkla verip kepçeyle alınırken, sağlığımızı etkileyecek boyutlara varan mağduriyetimiz görmezden gelindi. Sektörün kaderi, haber kanallarının alt bantlarına mahkum edildi. Her hafta sabırsızlıkla beklediğimiz, süreçle ilgili yapılan açıklamalarda tek satır dahi yer verilmediğimiz oldu.

"Faturalar biriktikçe birikiyor"

İşletmeler açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bu süreçte zarar gören, kira ve fatura ödeyemeyen işletmelerden istisnasız şekilde vergiler alınmaya devam ediyor. İş yeri sahipleriyle kiracı işletmeler arasında bir mutabakat oluşturulması için devlet elini taşın altına koymuyor. Faturalar biriktikçe birikiyor, vergiler üstümüze gelmeye devam ediyor. Tam bir yıldır kapalı olmamıza ve bir kuruş ciro yapmamamıza rağmen, bizden kira stopajı, sigorta stopajı, damga vergisi, kurumlar vergisi, eğlence vergisi, işgaliye vergisi, çöp vergisi, tabela-reklam vergisi adı altında bir yığın vergi talep edilmeye devam ediyor.

Yıllarca vergi verip istihdam oluşturan birçok işletme kapandı, öz sermayesiyle ayakta kalabilenler ise iflas için gün sayıyor. Fakat gelinen noktada artık bıçak kemiğe dayandı! Bizler, bundan tam bir yıl önce milyonlarca insanın ekmek yediği sektörün aktörleri olarak, şimdi tenceremizi kaynatamıyoruz. Bizi içinden çıkılmaz hale getiren bu borç batağından kurtaracak gerçek teşvikler ve düzenlemeler bekliyoruz. Esnaf zorda, çalışan zorda, ailelerimiz zorda. Ayakta kalacak gücümüz yok. Bir an önce taleplerimiz cevaplansın, geri dönüşü olmayacak bir son yaşanmasın, yeme-içme ve eğlence sektörü daha fazla yıkım almasın ve gerçekçi çözümlerle mağduriyetimize kulak verilsin istiyoruz."

Taleplerimiz

Eğlence mekanlarının işletenler taleplerini sıraladı:

"İşletmelere yapılan kira yardımının, işletme usulüne bakılmaksızın basit usul ve gerçek usul diye bir ayrım yapılmadan bütün esnafa yardım yapılması ve miktarın daha yüksek olması,

Kapalı kaldığımız, ya da açılmış olsa bile iş yapamayan tüm işletmelerin geçmiş bir yıla ait tüm vergilerinin silinmesi, sürecin ne zaman normalleşme başlayacağı belli olana kadar tüm vergilerin iptal edilmesi,

Kısa çalışma ve ücretsiz izin ödeneklerinin, en az asgari ücret düzeyinde artması,

Elektrik, su, doğalgaz faturalarında vergilerin alınmaması,

Bankaların işletmelerin kredi puanına, borçlarına bakmaksızın, kredi desteği sağlaması ve verilecek kredilerin ödemelerinin en az bir yıl sonra başlaması."