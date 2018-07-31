"Beyoğlu Belediyesi yıkılan bina için kiracılara 30'ar bin lira ödeyecek"

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Beyoğlu Sütlüce'de yıkılan bina için Beyoğlu Belediyesi'nin kiracılara 30'ar bin lira vereceğini söyledi. Hane sahiplerinin 80 bin lira istediğini söyleyen Semercioğlu, "Mal sahibinin Arda Turan’dan zararın tazminini istediğini de öğrendim" dedi.

Semercioğlu'nun "Beyoğlu Belediyesi yıkılan ev için 30’ar bin lira ödeyecek" başlığıyla (31 Temmuz 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sütlüce’de yıkılan binada Cihangir Ağa Bilardo’da garsonluk yapan Mehmet’in de oturduğunu yazmıştım...

İlk günden beri gelişmeleri Mehmet’e soruyorum. Beyoğlu Belediyesi yakından ilgilenmiş evlerini kaybeden mağdurlarla. Hemen otele yerleştirmişler ve aileler halen otelde kalıyor.

5 kiracı ve bir bina sahibi olmak üzere 6 hane yaşıyormuş binada...

Dün Mehmet’i gördüm, “Ne yaptı Beyoğlu Beledi-yesi?” dedim...

Kiracılara hane başına 30 bin lira vermeyi kararlaştırmışlar, ayrıca her aileye de hemen ev tutmasını söylemişler, 6 aylık kirasını da ödeyecekmiş belediye...

Bana hiç fena gelmedi bu hızlı çözüm ama hane sahiplerinin daire başına 80 bin lira istediklerini söyleyeyim...

Bina sahibiyle belediyenin görüşmeleri de sürüyormuş, mal sahibinin Arda Turan’dan zararın tazminini istediğini de öğrendim...