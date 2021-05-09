Beyoğlu Belediyesi, Galata Kulesi'ne Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ve Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın fotoğrafını yansıtacak

Beyoğlu Belediyesi, İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi'nde düzenlenecek olan özel Anneler Günü etkinliği kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın ve şehit annelerinin fotoğrafları Galata Kulesi'ne yansıtacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, saat 20.23'te başlayacak etkinlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın, Beyoğlu'ndaki şehit annelerinin fotoğrafları ile sosyal medyadan gelen fotoğraflar, Galata Kulesi'ne yansıtılacak.

Neşet Ertaş'ın türkülerine de konu olan ilk eşi Leyla Ertaş'ın video mesajıyla sözleri kendisine ait olan "Evlatlarım Yavrularım" türküsü ve müzisyen Ali Kınık'ın "Anne Babam Dönmedi mi?" videosu da bu özel etkinlikte yer alacak.