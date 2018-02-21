Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan Sultan II. Abdülhamid Han'ı anlattı

İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Aydın’da düzenlenen \"Çağını Aşan Sultan II.Abdülhamid Han\" paneline konuşmacı olarak katıldı. Demircan, Sultan Abdülhamit Han’ın kişiliği, girişimciliği ve dehasının hala bize yol gösterici olduğunu söyledi.

Yıldız Sarayı Vakfı tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yürütülen \"Çağını Aşan Sultan II. Abdülhamid Han\" projesi kapsamında panel ve resim sergisi düzenlendi. Aydın İl Kültür Merkezi Hidayet Sayın Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panel, Sultan II. Abdülhamid Han’ın hayatından kesitlerin yer aldığı “Ufkundan İzlerle Fotoğraf Sergisi”nin açılışı ile başladı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ile birlikte serginin açılışını gerçekleştiren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, daha sonra Yıldız Sarayı Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Sultan II. Abdülhamid Han ve Çağı Yönetmek” Panelinde Sultan II. Abdülhamid Han’ı anlattı.

Panele, Zeynep Karahan Uslu, Vali Köşger ve panelistlerin yanı sıra, Vali Yardımcısı Abdullah Aslan, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, AYTO Başkanı Hakan Ülken, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“İMPARATORLUĞUN ÜRETİM MODELİNİ DEĞİŞTİRMESİNE İHTİYACI VARDI”

Sultan Abdülhamit Han’ın imparatorluk döneminde modern devleti yeniden inşa ettiğini belirten Ahmet Misbah Demircan, “Bugün dijital çağı yaşıyoruz. 1800 yılına gittiğimizde zamanın ruhun makine idi, teknoloji ordaydı. İnsanlar elleriyle tekerlek yapıyorlardı, at arabası yapıyorlardı, her şeyi yapıyorlardı. Oysaki zenginlik makine yapmaktı. Makine üretilecek, fabrika kuracak, onu işletecek mühendislere, mimarlara ihtiyaç vardı. Yani imparatorluğun üretim modelini değiştirmesine ihtiyacı vardı. Bu noktada Sultan Abdülhamit Han’ı görüyoruz. Üretimde sanayi okullarını kuran, teknolojisiyle, okuluyla, ticaretiyle modern devleti yeniden inşa eden Sultan Abdülhamit Han’dı” dedi.

“SULTAN ABDÜLHAMİT HAN ÇAĞI AŞAN BİR SULTAN OLDU”

Demircan, “Sultan ll. Abdulhamit Han, dünya tarihinin en dirayetli liderlerinden biridir. Dünyanın bütün güçlerinin, şark paylaşım planı kapsamında, imparatorluğu parçalamak için her cepheden ve her fırsatta saldırdıkları bir dönemde devleti bir ve beraber tutmayı başarabilmiştir. Devletin bekası için, birlik kimliğinin güçlenmesini, ekonomi, sanayi ve teknolojide gelişmeyi esas kabul etmiştir. Hilafet üzerinden birliği sağlamaya çalışırken, zor şartlara rağmen yaptığı dev yatırımlarla geri kalmışlığı aşmaya, kalkınmayı sağlamaya çalışmıştır. Bu çalışmalarla çağı aşan bir Sultan oldu. Onun kişiliği, girişimciliği, dehası halen bize yol gösteriyor. İnşallah gençlerimiz de aynı duyguyla yeni çığırlar açacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Demircan’ın ardından panel, Ali İlker Tepeköy “Sultan II. Abdülhamid ile Yıldız Sarayı”, YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Arı “Osmanlı Aydınlanmasının Buhranı”, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Prof. Dr. Vahdettin Engin “Sultan II. Abdülhamid Han Eğitim Anlayışı” konulu söyleşileri ile devam etti. Panel, Zeynep Karahan Uslu tarafından panelistlere plaket takdim edilmesi ile sona erdi.

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