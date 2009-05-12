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Beyoğlu Adliyesi’ne uyuşturucu baskını

Narkotik ekipleri, İstanbul’da uyuşturucu merkezi haline gelen Beyoğlu Hacıhüsrev Mahallesi ve Beyoğlu Adliyesi’ne baskın düzenledi.

12 Mayıs 2009 03:00

Narkotik ekipleri, İstanbul’da uyuşturucu merkezi haline gelen Beyoğlu Hacıhüsrev Mahallesi ve Beyoğlu Adliyesi’ne baskın düzenledi.

Aylardır savcılık izniyle, Hacıhüsrev Mahallesi’nde uyuşturucu satıcılarını dinleyen polis, “çok gizli” ibaresiyle adliyeye gönderdiği bilgilerin sızdırıldığını anlayınca bugün operasyon için düğmeye bastı.

Dinlemeler öncesinde Narkotik ve Beyoğlu Adliyesi arasında birçok yazışma yapıldı. Telefon ile dinlenecek kişileri ve operasyon bilgilerini, Hacıhüsrev Mahallesi’ndeki uyuşturucu satıcılarına sızdıran, aralarında adliye çalışanlarının ve avukatların da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

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