-BEYOĞLU ADLİYESİNE ASILSIZ BOMBA İHBARI İSTANBUL (A.A) - 10.06.2011 - Beyoğlu Adliyesine yönelik yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı. İhbar üzerine Sütlüce Karaağaç Caddesi'ndeki Beyoğlu Adliyesi Yerleşkesinin konuşlandığı 4 bloğun boşaltılmasının ardından öncelikle arşiv bölümü olmak üzere tüm bloklarda dedektör köpeklerle arama yapıldı. Arama sırasında adliyeden çıkartılan hakim, savcı, adliye personeli ve vatandaşlar, yerleşke bahçesinin dışında bekletildi. Tutuklu sanıklar da elleri kelepçeli olarak bahçe dışında tutuldu. Yaklaşık 1,5 saat süren aramalar sonucunda bloklarda herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı. Bomba ihbarının asılsız olduğunun anlaşılması üzerine güvenlik önlemleri kaldırılarak, dışarıda bekletilenlerin adliyeye girmesine izin verildi. Asılsız ihbarın, adliye santralini telefonla arayan bir kişi tarafından yapıldığı öğrenildi.