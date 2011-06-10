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BEYOĞLU ADLİYESİNDE BOMBA PANİĞİ İSTANBUL (A.A)

10 Haziran 2011 15:28

-BEYOĞLU ADLİYESİNDE BOMBA PANİĞİ İSTANBUL (A.A) - 10.06.2011 - Beyoğlu Adliyesinin arşiv bölümüne bomba konulduğu yolundaki ihbar üzerine adliyenin yerleştiği 4 blok boşaltıldı. Sütlüce Karaağaç Caddesi'ndeki Beyoğlu Adliyesi Yerleşkesinin arşiv bölümüne bomba konulduğu yolunda gelen bir ihbarı değerlendiren polis, 4 blokta konuşlu adliyede bulunan hakim, savcı ve diğer personel ile ziyaretçileri bahçeye çıkarttı.  Arşiv bölümünde arama çalışması başlatılan adliyeye dedektör köpekler de getirildi. 

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