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Ekonomi

Beymen'in halka arzı ertelendi

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. KAP'a yaptığı açıklamada Beymen'in halka arzının daha ileri bir tarihte tekrar değerlendirmek üzere iptal edildiğini duyurdu

05 Mayıs 2018 01:05

Kamuoyu Aydınlatma Platformun'a (KAP) yapılan açıklamada Beymen'in halka arzının ertelendiği bildirildi.

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları’ndan Kamuoyu Aydınlatma Platformun'a (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuz, gelişen ülkeler finansal piyasalarında son dönemde yaşanan  dalgalanmaların etkisiyle yeterli talebin oluşmaması nedeniyle, Beymen Mağazacılık A.Ş. hisselerinin halka arzını daha ileri bir tarihte değerlendirmek üzere iptal etmiştir."

Geçtiğimiz günlerde, Beymen’in yüzde 43'üne karşılık gelen, toplam 67 milyon 176 bin 750 TL nominal değerdeki 67 milyon 176 bin 750 paya tekabül eden kısmın halka arz edilmesine karar verildiği duyurulmuştu.

 

 

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