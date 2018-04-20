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Ekonomi

Beymen Panora yenilenen yüzüyle Ankara'da açıldı

ANKARA, (DHA) - BEYMEN Panora, yenilenerek kapılarını alışveriş tutkunlarına açtı

20 Nisan 2018 14:07

ANKARA, (DHA) - BEYMEN Panora, yenilenerek kapılarını alışveriş tutkunlarına açtı.

2007 yılında hizmete giren Beymen Panora renovasyon sonrasında 2 bin 250 metrekarelik bir alanda yeni eklenen gift, parfümeri, kozmetik ve çocuk departmanları ile Ankara’da açıldı.

Mağazada, güzellik ve niş parfüm dünyasının önde gelen markaları, yine dünyaca ünlü markaların kadın, çanta, ayakkabı ve aksesuar koleksiyonları; klasikten günlük giyime ve dış giyim koleksiyonlarına kadar geniş bir marka ve ürün yelpazesi sunan kadın hazır Giyim ve abiye koleksiyonları yer alıyor. 

Maskülen ve sofistike dekorasyon detayları ile erkek bölümü dünya markalarının hazır giyim ve ayakkabı koleksiyonları ile ziyaretçileri karşılıyor. Ayrıca smokin bölümünün yanı sıra  yoğun iş temposundan kısa süre ayrılabilenler için alışveriş imkanı sunan VIP alanı da bulunuyor. 

(FOTOĞRAF)

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