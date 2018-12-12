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Beylikdüzü'nü beyaza bürüyen kar havadan fotoğraflandı

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul (DHA) - İSTANBUL'da kar yağışı etkili oluyor Sıcaklığın düşmesiyle birlikte kentin batı bölümlerinde kar yağışı başladı

12 Aralık 2018 15:38

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul (DHA) - İSTANBUL\'da kar yağışı etkili oluyor
Sıcaklığın düşmesiyle birlikte kentin batı bölümlerinde kar yağışı başladı. Beylikdüzü kısa sürede beyaza büründü. Beyaza bürünen ilçe havadan fotoğraflandı.

(FOTOĞRAF)
 

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