-Beylikdüzü'ndeki alışveriş merkezi yangını İSTANBUL (A.A) - 05.11.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beylikdüzü'ndeki alışveriş merkezinde meydana gelen yangına, 51 araç ve 170 personelle müdahale edildiğini bildirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Barış Mahallesi E-5 karayolu üzerindeki alışveriş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle 12 bin metrekarelik alanda başlayan yangının, kısa sürede alışveriş merkezinin büyük kısmını sardığı kaydedildi. Yangına ilk müdahale eden ekibin, alevlerin kısa sürede tüm alana yayılması üzerine diğer itfaiye ekiplerinden yardım istediği ifade edilen açıklamada, İstanbul itfaiyesinin alarma geçerek, kriz masası oluşturduğu belirtildi. Kısa sürede Anadolu ve Avrupa yakasındaki itfaiye gruplarının da yangın bölgesine sevk edildiği kaydedilen açıklamada, ilçe belediyelerinden tanker, Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğünden istenen iş makinelerinin yanı sıra Hamidiye AŞ, Katı Atık Müdürlüğü, Bahçelievler Belediyesi ve Bağcılar Belediyesinin toplam 9 su ikmal aracı ile yangın söndürme çalışmalarına katıldığı belirtildi. Açıklamada, yangının, 170 personelin 51 araçla yoğun çalışmaları sonucu saat 07.05'te kontrol altına alındığı bildirildi.